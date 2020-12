FDI: 'L’assegnazione dei ristori a bar e ristoranti non si trasformi in una corsa a chi presenta prima la domanda. Siamo contro a qualsiasi sorta di clickday'

Intervento del coordinatore regionale di Fdi, Fabrizio Rossi e del vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

Firenze: “Accogliamo con favore la decisione di destinare circa 20 milioni di euro, fondi statali inseriti nel decreto legge 157, per bar e ristoranti della Toscana.

Una boccata d’ossigeno importante in questo momento di grave crisi economica innescata dalla pandemia. Quello che ci preoccupa è il criterio di assegnazione di tali contributi. E’ stato annunciato che, appena verrà pubblicato il bando regionale, ci sarà una sorta di gerarchia, chi prima arriva prima potrà godere di questo contributo a fondo perduto sino ad esaurimento delle risorse.

Non vorremmo che l’assegnazione dei ristori a bar e ristoranti si trasformi in una corsa a chi presenta prima la domanda.

Siamo contro a qualsiasi sorta di “clickday” perché mortifica il criterio di equità -dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi- Inoltre, perché un contributo (2.500) uguale per tutti senza prendere in considerazione le dimensioni delle attività? E’ evidente che attività più grandi devono sostenere anche costi maggiori in termini di spesa corrente”.

“Una volta la Sinistra voleva difendere i diritti, adesso tutela i più veloci nel fare domanda, non mi pare un gran che come giustizia sociale. Le partite Iva sono state le più colpite e, oltre all’esigua somma destinatagli dalla Regione, devono essere umiliate nel fare la corsa contro il tempo. Non è così che si tutela il lavoro di tantissime persone colpite dal Covid come nessuna altra categoria” dichiara Fabrizio Rossi, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.