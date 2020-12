Politica, lista Tradizione e Innovazione: 'Bartalini e Giglioni si votano contro: va in onda assenza di programmazione della maggioranza'

Preoccupante la mancanza di idee dell’amministrazione anche sul piano strutturale intercomunale

Casteldelpiano: "Il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana ha riservato alcune sorprese poco piacevoli", questo è quanto afferma Giovanna Longo, consigliera dell’Unione in rappresentanza del gruppo di minoranza di Castel del Piano.

"Fra i punti all’ordine del giorno, quello più rilevante era l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, atto di programmazione territoriale di grande importanza che coinvolge i sette comuni dell’Amiata Grossetana. Un atto che dovrebbe coordinare le azioni di sviluppo urbanistico e territoriale di ogni comune - ricorda la Longo - dando concretezza alle idee di sviluppo del territorio e risposte importanti ai singoli cittadini, alle imprese. Non una panacea, ma un punto di partenza fondamentale. Per la sua redazione la Regione Toscana ha approvato un contributo di oltre 233.000 Euro, che permetterebbe a tutti i comuni, anche quelli più piccoli e con meno risorse economiche disponibili, di procedere e raggiungere l’obiettivo".

"I rappresentanti dell’amministrazione di Castel del Piano non hanno mai fatto sentire la loro voce durante la discussione e, al momento della votazione, si sono presentati divisi: Bartalini ha votato a favore e Giglioni si è astenuto. Una posizione incomprensibile – continua la Longo – che non è stata motivata neanche dopo una mia specifica domanda".

"L’Unione dei Comuni deve essere ripensata, non c’è dubbio, anche a fronte del fatto che il finanziamento per il Piano Strutturale Intercomunale rischia di essere perso a causa dei ritardi accumulati dai sindaci – afferma la Longo - ma ci chiediamo quale ruolo potrà giocare il Sindaco di Castel del Piano nella discussione. Quale riflessione è stata fatta dalla maggioranza sul piano? In Comune, almeno con noi, l’argomento non è stato mai affrontato. E ieri né il Sindaco né il Vice hanno espresso un parere, positivo o negativo che fosse, concludendo poi la loro partecipazione con una votazione disgiunta".

"L’atto, alla fine, è stato approvato a maggioranza, ma rimane questa ulteriore dimostrazione di mancanza di programmazione della nostra amministrazione - conclude la Longo. Le risposte ai cittadini, alle imprese, da parte di uno dei comuni più grandi e importanti del territorio, con insediamenti produttivi rilevanti a livello provinciale e regionale (e non solo) chi le dà? Qual è l’idea di sviluppo che l’amministrazione Bartalini sta perseguendo? Le luci di Natale brillano a Castel del Piano, speriamo che possano illuminare anche la nostra amministrazione".