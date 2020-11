Scontro in Comune, i Gruppi di minoranza rivolgono un'interrogazione-interpellanza al Sindaco

Orbetello: "L’Amministrazione Comunale - si legge nella nota dei Consiglieri del Gruppo Consiliare P.D. Area Riformista e del M5S Luca Aldi, Alfredo Velasco, Monica Paffetti, Mauro Barbini, Anna Papini - ha diramato un comunicato in cui si afferma che “un consigliere comunale è stato aggredito fisicamente da un dipendente al termine di un normale incontro di lavoro”. Successivamente abbiamo appreso che il Consigliere era il Senatore Roberto Berardi e il dipendente era il funzionario addetto al Settore Patrimonio Domenico Covitto.

Abbiamo, anche, ricevuto informazioni secondo le quali l’incontro di lavoro riguardava la questione del pagamento del canone 2020 dovuto dalla Soc. Orbetello Pesca Lagunare al Comune in base alla Convenzione in essere tra le parti, che, lo scorso anno, è stata prorogata per 10 anni.

Pertanto abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco per sapere se veramente la riunione in cui è sorto il dissidio riguardava la questione del pagamento del canone della Soc. Orbetello Pesca Lagunare, che attiene al Settore Patrimonio e contestualmente abbiamo formulato un’interpellanza per conoscere le ragioni per le quali a tale riunione partecipava il Consigliere Berardi: quest’ultimo, infatti, ha ricevuto dal Sindaco la delega al Settore Lavori Pubblici, mentre il Settore Patrimonio è retto da un Assessore. Oltretutto la delega data ad un Consigliere è prevista solo per compiti di studio e di collaborazione con il Sindaco e non di amministrazione attiva e di interferenza con l’attività di un Assessore. Vogliamo, quindi, che il Sindaco e la Giunta chiariscano il ruolo avuto da Berardi in questa vicenda amministrativa".