Coronavirus, Marrini: “Fare chiarezza sui contagi all’interno della Rsa Marina di Levante”

“E’ necessario accertare al più presto i motivi che hanno causato un focolaio all’interno della Rsa Marina di Levante”.

Follonica: Sandro Marrini, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica e coordinatore provinciale del partito azzurro, interviene in merito ai contagi da Coronavirus che hanno colpito quasi tutti gli ospiti della casa di riposo della città del Golfo e che hanno causato anche un decesso.

“Esprimiamo innanzitutto la nostra solidarietà agli anziani contagiati dal virus, ai loro familiari, cosi come ai parenti della persona scomparsa e agli operatori che lavorano con estrema dedizione all’interno della struttura – continua Sandro Marrini -. In ogni caso, però, ci corre l’obbligo di focalizzare la nostra attenzione sulla vicenda in modo che sia fatta chiarezza sull’accaduto. Già a partire dalla prima ondata di marzo, i contagi da Coronavirus nelle Rsa italiane erano balzati tristemente agli onori delle cronache. Proprio questo, ci preme sapere quali provvedimenti siano stati presi in questi mesi dalla dirigenza della casa di riposo follonichese per contrastare il ritorno della pandemia. A giudicare dalla violenza con cui il virus si è insinuato fra gli ospiti, ci sorge spontaneo qualche dubbio sull’attuazione dei protocolli da parte di chi amministra la Marina di Levante che, ricordiamo, è autorizzata e finanziata dalla Regione Toscana”.

“Attendiamo risposte anche dal sindaco Andrea Benini, che è il principale responsabile della salute dei cittadini del Comune che amministra – sottolinea l’esponente di Forza Italia -. Più volte il nostro partito ha condotto battaglie su questa struttura, che necessità da tempo di lavori, per tutelare non solo gli ospiti che vi abitano, ma anche il personale che lavora all’interno. Dal primo cittadino non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta in merito, ma adesso pretendiamo che si attivi per fare chiarezza sul focolaio scoppiato nella Rsa. Si tratta di un dovere morale e di una questione di rispetto nei confronti dei familiari dei parenti coinvolti dai contagi e, proprio per questo, Forza Italia non abbasserà la guardia fino a quando non saranno fornite spiegazioni plausibili in merito”.