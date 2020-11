Olio, frantoi e aziende olivicole, Fratelli d’Italia: ‘Circolare Regione penalizza piccoli olivicoltori’

Coordinatore regionale Toscana, Fabrizio Rossi: “No a limitazioni spostamenti per imprese individuali coltivatori diretti e piccole aziende olivicole per recarsi ai frantoi”.

Grosseto: “Il grido d’allarme, - dice Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI – al quale tutta Fratelli d’Italia Toscana ha subito aderito, era stato lanciato alcuni giorni fa dal nostro senatore Patrizio La Pietra che era intervenuto in merito alla circolare spedita dal neo assessore Saccardi alle associazioni di categoria, che di fatto limitava gli spostamenti dalle 22.00 alla mattina successiva, di agricoltori e soprattutto olivicoltori, per recarsi presso i frantoi”.

“E notizia di alcuni giorni fa, - spiega il coordinatore regionale di FDI - di una circolare che la Regione Toscana ha indirizzato alle varie associazioni di categoria, ai consorzi, produttori di olio e ai frantoi, con la quale l’assessore all’Agricoltura precisa che gli spostamenti per andare e tornare dai frantoi sono consentiti 'esclusivamente' per coloro che raccolgono le olive a titolo professionale. Questa missiva, per lo più fatta in pieno momento di produzione, e con i tanti frantoi della provincia che stanno lavorando interrottamene per 24 ore al giorno, rappresenta, qualora fosse applicata, un ulteriore cazzotto nello stomaco a tutto il sistema olivicolo, sia Maremmano che Toscano.

“Al neo assessore all’Agricoltura Saccardi, - commenta Fabrizio Rossi – non è bastato far danni alla Sanità toscana dove è stata assessore fino a settembre scorso, che adesso nel nuovo ruolo inizia a farli anche alle tante aziende agricole della Maremma e non solo. Non ci si improvvisa assessore all’agricoltura, quando non si conoscono i problemi e soprattutto i meccanismi che in questo caso che regolano tutta la filiera relativa alla produzione dell’olio toscano”. Verrebbe da domandarsi, se l’assessore Saccardi sia a conoscenza che la maggior parte degli olivicoltori Maremmani è rappresentato da piccole aziende, spesso in regime di esonero. E forse non sa che chi raccoglie le olive e che si reca al frantoio, a parte il proprietario, non sono dipendenti. E forse non sa nemmeno che sulla base della normativa nazionale vigente può essere coltivatore diretto anche il soggetto che coltiva il fondo per il solo autoconsumo e pertanto nel caso, ad esempio, dei pensionati non ha alcuna necessità di iscrizione”.

“Forse sarebbe stato più utile da parte dell’assessore, - continua Rossi - prima di fare circolari e quant’altro, di consultarsi meglio con il mondo agricolo. Così certamente si sarebbe resa conto che la filiera relativa all’olivicoltura non funziona come una normale attività produttiva”.

“Fratelli d'Italia, - conclude il coordinatore regionale Fabrizio Rossi - è disponibile con i suoi Parlamentari e consiglieri regionali a collaborare per tutelare l’agricoltura, e in questo caso particolare gli olivicoltori e i frantoi maremmani e toscani, ma non accettiamo l’approssimazione dovuta a convenienze politiche ed a scambi di poltrone. L’agricoltura e tutte le persone e aziende che vi lavorano, meritano rispetto”.