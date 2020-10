Il gradimento sull'operato del Sindaco e della Giunta comunale di Scansano. Il sondaggio di Maremmanews

Scansano: Continuano i sondaggi che MaremmaNews propone ai propri lettori relativi al gradimento dei Sindaci e relative Giunte comunali della nostra provincia, che sono in scadenza di mandato.

Dopo aver “interpellato” i nostri lettori su cosa ne pesavano e quale era il gradimento del lavoro svolto dal sindaco di Grosseto, Orbetello, e quello di Castiglione della Pescaia, con il sondaggio di circa 15 giorni fa, da oggi, sotto i “riflettori”, ci sarà il sindaco e la giunta di Scansano Francesco Marchi, eletto il 5 giugno del 2016 a capo della lista civica “Insieme per Scansano” con il 45,14% dei consensi.



Alle comunali del giugno 2016, parteciparono per la poltrona di Sindaco, oltre che lo stesso Francesco Marchi, anche Francesco Tenucci con la lista “Noi per Scansano” che raccolse il 33,15%, e Giuliano Brizzi con la lista “”Prima Scansano” che raccolse il 21,71%.



Il nostro sondaggio d'opinione, che premettiamo non è supportato da alcuna valenza scientifica o statistica, ma che è rivolto ai lettori di MaremmaNews.it, i quali liberamente e anonimamente possono rispondere al nostro quesito che proponiamo, che si compone di una domanda, con tre possibilità di risposta. Ricordiamo che si può votare una sola volta, e il sondaggio resterà attivo per esprimere il vostro giudizio per cinque giorni.

Quindi, cari lettori, a voi la parola.

Come giudicate l'operato del sindaco di Scansano, Francesco Marchi, e della giunta comunale in questi quattro anni e mezzo di governo della città, e a poco più di sei mesi dal voto? Ha operato bene? Non siete soddisfatt? Oppure poteva fare meglio?