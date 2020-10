Coronavirus, Galletti (M5S). 'Servono misure piu' coraggiose per prevenire l'affollamento di studenti sui bus'

Porto Ercole: "Mentre i contagi da Coronavirus stanno risalendo anche in Toscana, un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico locale mostra tutte le sue carenze strutturali e di programmazione. In queste ore ci stanno giungendo segnalazioni di autobus colmi di studenti da ogni angolo della regione.

Emblematico il caso di Porto Ercole in provincia di Grosseto, dove diversi genitori, esasperati dal sovraffollamento degli autobus e delle pensiline frequentate dai figli per andare a scuola, hanno deciso di far sapere a mezzo stampa al neo Presidente della Regione Eugenio Giani che la situazione non è più accettabile."

Così Irene Galletti, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Toscana, in merito ad un articolo comparso oggi il 14 ottobre sull'edizione del Tirreno di Grosseto.

"Serve un intervento urgente da parte della Regione Toscana affinché vengano adottate misure più idonee ad evitare contagi da Covid-19 dovuti a condizioni di sovraffollamento nel trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale" precisa la pentastellata.

"In questa nuova fase di crescita del contagio, l'affollamento degli studenti sugli autobus è un fattore ad alto rischio, non gestibile con il solo utilizzo delle mascherine. Per questo la Regione dovrà rispondere in maniera adeguata all'esigenza di mobilità della popolazione studentesca toscana, garantendo allo stesso tempo l'efficienza e la sicurezza del servizio" Incalza Galletti.

"Monitoraggio costante dei mezzi, più corse dirette per le tratte che servono le scuole e lo scaglionamento delle entrate nei plessi scolastici. Sono queste le prime cose da fare per rendere più sicuro ogni viaggio con mezzi pubblici. E laddove la situazione lo richieda bisogna avere il coraggio di diminuire ulteriormente le capienza degli autobus, anche al 50% se necessario, e provvedere urgentemente ad integrare il servizio con corse e mezzi aggiuntivi", conclude Irene Galletti, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Toscana.