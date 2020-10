Italia Viva sbarca a Castiglione della Pescaia

Giuseppe Conti è il Coordinatore di Castiglione della Pescaia Viva.



Castiglione della Pescaia: Porto, infrastrutture, piano della costa, attività turistico-ricettive, ambiente ed economia del mare, queste le tematiche di cui si occuperà il Comitato di Azione Civica di Italia Viva che nei prossimi giorni verrà varato a Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia insieme a Grosseto, nelle recenti elezioni regionali è stato uno dei Comuni della Provincia in cui Italia Viva ha registrato la percentuale di consensi più alta.

Un patrimonio assolutamente da consolidare e rilanciare a pieno titolo nel panorama politico di quella che una volta veniva chiamata la piccola svizzera.

Italia Viva Grosseto si arricchisce quindi di un nuovo comitato, forte del risultato incoraggiante della tornata elettorale regionale, che ci ha visto debuttare per la prima volta con una propria lista di candidati e specifici programmi per il nostro territorio.



"Ci sono sicuramente ancora molte cose da fare - dice il Coordinatore Giuseppe Conti - e una di queste essere presenti nelle varie realtà territoriali, molte delle quali ci vedono già impegnati su vari fronti, dallo sviluppo economico al lavoro, dalle infrastrutture locali alle tematiche ambientali.

Castiglione della Pescaia è uno dei gioielli tra i comuni della Provincia di Grosseto, che vive di turismo ma non solo.



Italia Viva vuole contribuire a rendere ancora più ampia e di qualità la proposta turistica ricettiva e al contempo migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti durante tutto l'arco dell'anno.

Idee, proposte e progetti, nello stile di Italia Viva sono pronti per sbarcare anche a Castiglione della Pescaia.

Lo faremo insieme a tutti coloro che vorranno impegnarsi in questo programma ambizioso di proiettare nei prossimi 10 anni, una Castiglione della Pescaia ancor più protagonista indiscussa dell'intero comprensorio costiero regionale".