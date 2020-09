Elezioni Regionali. Tutti hanno vinto! Nessuno ha perso! Ma intanto in partito di Giorgia Meloni avanzaÂ  spedito a doppia cifra.

Elezioni Regionali. Tutti hanno vinto! Nessuno ha perso! Ma intanto in partito di Giorgia Meloni avanza spedito a doppia cifra.

L’editoriale di Franco Ferretti

Sono in tanti quelli che invocano la vittoria nell’analizzare il voto delle regionali del 20 e 21 settembre, ma una cosa è certa: la destra e Fratelli d’Italia sono l’unica forza politica che incrementa voti e consensi, avanzando in ogni angolo d’Italia in cui si è votato.

La leader di FDI, Giorgia Meloni, che rivendica l’ottimo risultato ottenuto dal suo partito, con dati alla mano, smonta punto su punto quella storiella secondo la quale la sinistra, e il Pd in particolare, avrebbero vinto le elezioni regionali. Infatti, se raffrontiamo di dati numerici e delle percentuali nelle 6 regioni dove si è appena votato, rispetto alla tornata elettorale del 2015, i passi indietro fatti dai Dem sono stati molti.

In Toscana, ad esempio, il Partito Democratico è passato dal 45,93% delle elezioni regionali del 2015, al 34,71% di quelle del settembre 2020, con un calo a livello regionale di oltre 10 punti percentuali. Stesso discorso per le Marche, altra regione dove si è votato. Anche qui, la differenza in termini percentuali tra le due tornate è stata di circa -10 punti. Nelle altre regioni, Veneto, Puglia, Campania e Liguria, lo scarto al ribasso tra le due elezioni invece è stato più contenuto. Ma comunque c’è stato.

Stesso discorso per alcune forze del centrodestra, dove Forza Italia in tutte le regioni dove si è votato, è stata quella che ha subito le maggiori perdite. In Toscana è passata infatti dall’8,4% del 2015, al 4,2% per del 2020, dimezzando difatti la percentuale. Discorso simile anche nelle altre regioni dove si è votato. Veneto, Marche, Liguria, Puglia e Campania il calo generalizzato purtroppo c’è stato. Le punte percentuali più evidenti che si sono si registrate per gli azzurri, sono state in Campania dove dal 17,8% si è passati al 5,10% e in Liguria che dal 12,6% del 2015, siamo arrivati al 5,3% a settembre.

La Lega sostanzialmente cresce un po' in tutte le regioni. Gli unici due lievi cali percentuali si registrano solo in Liguria con un -3% circa rispetto al 2015 e in Veneto con circa un -0,9%, ma per quest’ultima regione il discorso è ben diverso in quanto il governatore uscente, il leghista Luca Zaia, presentava anche una sua lista personale con la quale ha raccolto oltre 44% dei voti.

Nel centrodestra, spicca il volo invece Fratelli d’Italia, dove raddoppia, se non triplica i voti rispetto alle regionali del 2015. Infatti, in ben 4 regioni, Toscana, Veneto, Liguria e Puglia, dove si è votato a settembre, il partito di Giorgia Meloni ha più che triplicato le percentuali, passando, per fare un esempio in Toscana, dal 3,8% del 2015 al 13,5% del 2020. Solo in Campania Fratelli d’Italia sostanzialmente è rimasta in pari rispetto al dato percentuale del 2015. Qui, infatti, l’aumento percentuale è stato solamente del +0,5%

Infine, il Movimento 5 Stelle. Per i grillini i dati percentuali delle regionali di settembre 2020 parlano chiaro. In tutte le regioni nelle quali si è votato, il calo c’è stato e si è fatto sentire. In Toscana si è passati dal 15,05% del 2015 al 7,01% del 2020, con un calo di più della metà in termini percentuali. Discorso analogo anche nelle altre regioni. Il calo più consistente, ad esempio si è registrato in Liguria, dove il M5S è calato del 17% circa, passando dal 24,85% del 2015 all’attuale 7,80%. Questa, la nostra analisi del voto delle regionali, analisi basata sui numeri, che si può condividere o non.

Ma come al solito, come alla fine di in ogni tornata elettorale, assistiamo al coro unanime di tutti i partiti e movimenti che è sempre lo stesso: tutti hanno vinto, nessuno a perso. Ma i numeri restano numeri.