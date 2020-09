Toscana2020, Europa Verde: 'Soddisfatti del risultato. Giani tenga conto di chi ha contribuito alla sua vittoria'

Firenze: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti alle elezioni regionali della Toscana e contenti di aver contribuito a bloccare l’avanzata delle destre. Purtroppo, la legge elettorale toscana, che contempla una soglia di sbarramento iniqua, non ha consentito né a noi né ad altri soggetti di eleggere nostri rappresentanti, come accaduto invece in altre Regioni”.

Così, in una nota, Filiberto Zaratti e Francesco Alemanni, rispettivamente coordinatore nazionale di Europa Verde e commissario straordinario di Europa Verde per la Toscana.

“Sono 200 mila, – proseguono, – i cittadini toscani rimasti senza rappresentanza, tra maggioranza e opposizione: un numero incredibile che, in un periodo di grande disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, dovrebbe far riflettere sulla possibilità, nei prossimi cinque anni di governo della Regione, di modificare la legge elettorale”.

“Ci auguriamo, – concludono Zaratti e Alemanni, – che, nella definizione del governo regionale, Giani tenga in considerazione tutte le liste che, pur avendo contribuito alla sua vittoria, non hanno eletto rappresentanti in Consiglio Regionale a causa della iniqua legge elettorale”.