Il PCI analizza il voto delle regionali in provincia di grosseto

Grosseto: "Al di là delle considerazioni sul sistema elettorale toscano - commenta Luciano Fedeli e la Segreteria del PCI Federazione di Grosseto - il confronto tra le due tornate elettorali regionali (2020 e 2015) conferma uno scivolamento di non poco conto dell’elettorato verso destra.



Il confronto non si fa tra tornate elettorali diverse perché incongruo, inappropriato ma tra stesse tornate. Le regionali vanno confrontate con le precedenti regionali e non con altro.

Ce lo dice Follonica dove alle regionali vince la Ceccardi e al ballottaggio per il comune Benini. Non si confrontano fischi con i fiaschi per confondere ancora di più il quadro e spacciarsi per quelli che non siamo.



Il PCI fa riferimento alle dichiarazioni di Termine che afferma di essere soddisfatto perché il primo partito che esce dalle urne è il PD. Ma era così anche nel 2015. Quindi la variazione è 0 (ZERO) e non vi è nessun dato positivo che possa dire il contrario.



Se poi andiamo a vedere quanto successo per le coalizioni ci accorgiamo che nelle regionali del 2015, in tutti e 28 i comuni della provincia, la coalizione di centro sinistra di Rossi era quella vincente.



Nelle regionali del 2020 il risultato è notevolmente cambiato perché 20 dei 28 comuni sono stati conquistati dalla Ceccardi e 8 sono i comuni dove ha vinto la coalizione di Giani (Roccastrada, Pitigliano, Massa Marittima, Montieri, Gavorrano, Monterotondo, Castell’Azzara, Santa Fiora). Qui c’è stata una variazione con -20 comuni che non sono più per il centro sinistra.



L’analisi del voto dei singoli partiti fa emergere quanto è successo nei comuni della provincia.



Il Partito Democratico perde consensi in tutti e 28 comuni della provincia. Si va da un -0,40% dell’Isola del Giglio a un -15,15% di Manciano. In 5 comuni il PD perde oltre il 10% dei consensi rispetto alle ultime regionali, in 11 comuni perde tra il 5% e il 10% e in 12 comuni perde consenso sino al 5%.



Non è così per la Lega che vede crescere il proprio consenso in tutti e 28 comuni della provincia di Grosseto. Si va da un 1,46% di Grosseto a un 15,26% di Scarlino.



Stessa cosa per Fratelli d’Italia che vede crescere i consensi in tutti e 28 comuni della provincia di Grosseto. Si va da un 6,22% di Santa Fiora a un 15,30% di Roccalbegna. In tutti e 28 comuni l’incremento del consenso supera il 5%.



Va peggio a Forza Italia che cresce nei consensi in 4 comuni della provincia di Grosseto con un picco del 2,19% a Santa Fiora. In tutti gli altri 24 comuni vede una diminuzione del consenso con un minimo dell’-1,14% a Follonica e un massimo del -5,58% all’Isola del Giglio.



Anche il Movimento 5 Stelle perde consensi in tutti e 28 comuni della provincia di Grosseto. Si va da un -3,85% di Roccalbegna ad un -15,52% dell’Isola del Giglio.



Toscana a Sinistra ha in un solo comune un lieve incremento di consensi (Seggiano con uno 0,30%). Perde consensi negli altri 27 comuni della provincia di Grosseto con un -0,16% di castell’Azzara e calo notevole a Monte Argentario.



Per la segreteria del PCI di Grosseto la vittoria del Partito è già avvenuta prima dello scrutinio e consiste nell’avere riportato il simbolo del glorioso PCI nella scheda elettorale.



Non avevamo ambizioni di risultato anche perché, grazie a questa legge elettorale non viene incentivata la partecipazione ma la ostacola e questo ci ha consentito di essere presenti in 10 collegi sui 13 della Toscana.



In provincia di Grosseto abbiamo raggiunto l’1,44% con un minimo registrato all’Isola del Giglio (0,54%) ed un massimo a Manciano (5,01%).



In 8 comuni siamo il primo partito che, dopo quelli dei governi nazionale e regionale, ha ottenuto il maggior consenso a sinistra.



Tutto questo è per noi motivo di grande soddisfazione e ci invita a continuare in questa direzione portando idee, proposte ed auspicando quel fronte unitario politico ed identitario che è l’alternativa alle destre che vanno dalla Lega a il PD, può far crescere i territori e migliorare la vita dei cittadini. Per questo vogliano esprimere il nostro ringraziamento ai 1.447 CITTADINI MAREMMANI CHE CI HANNO VOTATO".