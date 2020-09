Appello per Eros Tetti (Europa Verde) sottoscritto da Luca Mercalli, docenti e ambientalisti

Grosseto: "Le ultime dichiarazioni fatte da Susanna Ceccardi –revisione in peggio del Piano Cave, libertà di escavazione, minori controlli, libertà di cemento e mattone, traforo della Foce e del Tambura- evidenziano la brutalità dell’attacco che la Destra intende sferrare alla Toscana ed al suo paesaggio e il grave errore di Toscana a sinistra e del M5S che rischiano di aiutare questo processo", lo dichiara il candidato Eros Tetti, Europa Verde per Firenze 1, Lucca, Grosseto.

"Europa Verde, come disse un tempo Antonio Gramsci, si assume la responsabilità di lanciare l’allerta. La casa brucia, il nemico è alle porte! Gramsci disse ai fascisti, al Tribunale Speciale: Voi state portando l’Italia alla sfacelo; toccherà a noi salvarla!" ribadisce Tetti che annuncia l'appello a sostegno della sua candidature.



"Stiamo ottenendo l'appoggio di tantissima gente che ci scrive, telefona e che cercheremo di rappresentare al meglio e il sostegno di un gruppo di intellettuali, anche internazionali, che hanno sottoscritto un Appello per Eros Tetti. L’appello ha in calce la firma prestigiosa di Luca Mercalli, che non ha bisogno di presentazioni; Franco Tassi, storico direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo; Alberto Magnaghi, architetto, urbanista, professore emerito dell’Università di Firenze; Veronique Mistaen giornalista internazionale e finalista Premio Pulitzer, e poi docenti universitari, esperti, studiosi come Maria Paola Canozzi, Monica Bolognesi, Fabio Baroni, Clementina Santi, Natascia Zambonini e la lista si allunga ora per ora". E' arrivato l'appoggio ad Eros Tetti anche di Alessandro Gogna, alpinista ed esperto di montagna di fama internazionale.



Riportiamo un passaggio dell’Appello: “Noi crediamo che la caratteristica principale di un candidato – oggi - sia la sua capacità di gettare un sasso nello stagno. La politica è infatti, ormai da troppo tempo, un luogo da cui non si vedono scaturire novità, innovazioni, proposte in grado di entusiasmare. La politica deve tornare, invece, ad essere il luogo in cui si affrontano le sfide del futuro che, con un’accelerazione imprevista nei tempi, ci impongono cambi culturali, visioni nuove e invenzioni. I vecchi schemi, solidi, dell’800 e del ‘900 non reggono più all’avanzare non solo di guasti, come il cambiamento climatico o nuove pandemie inedite (Covid o Ebola, ad esempio) ma anche, e soprattutto, ai grandi movimenti di popoli, alle miserie che producono disordine e guerra, alle novità che stanno nell’emergere di nuove leadership mondiali (come la Cina)..."



E termina: "Crediamo che il programma di Eros Tetti, nell’ambito di Europa Verde, rappresenti un inizio di percorso in controtendenza, rispetto a una visione del mondo e dell’economia, che sembra voler incoscientemente continuare, malgrado i molti espliciti avvertimenti, nella stolta rotta verso il baratro per l’uomo sul Pianeta.

Perciò, ci assumiamo il compito di dichiarare, in queste elezioni regionali, il nostro sostegno a Eros Tetti e, soprattutto, al suo programma ed impegno entusiastico, a cui, nei limiti del possibile, daremo una mano, un consiglio e, se necessario, un rimprovero positivo".

Il candidato di Europa Verde che chiuderà la propria campagna elettorale questa sera 18 settembre al Foro Boario di Lucca, luogo equidistante per tutta la Provincia. INFO https://www.facebook.com/events/1272128403154862/