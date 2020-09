Al San Marco di Livorno la chiusura della campagna elettorale del Pci

Alboresi e Barzanti incontrano i giornalisti prima del comizio, evento in diretta Facebook.

L'appuntamento è per questa sera, venerdì 18 settembre, ore 18, davanti allo storico ex teatro dove nel 1921 venne fondato il Partito comunista d'Italia di Gramsci.



Livorno: Sarà l'area antistante lo storico ex teatro San Marco (via San Marco 6-16, Livorno), dove il 21 gennaio 1921 vide la luce a Livorno il Partito comunista d'Italia di Antonio Gramsci, il significativo scenario in cui stasera, venerdì 18 settembre, ore 18, il ricostituito Partito comunista italiano chiuderà la propria campagna elettorale. A supportare la candidatura a presidente della regione Toscana di Marco Barzanti, interverrà il segretario nazionale del Pci, Mauro Alboresi, nel segno della tradizione storica del partito che fu anche di Palmiro Togliatti e Luigi Longo, Enrico Berlinguer ed Alessandro Natta.

Il nome e il simbolo del Pci, ricostituito dopo una lunga battaglia politica e legale, tornano sulle schede elettorali in Toscana dopo trent'anni. L'ultima volta era stata nel maggio 1990 in occasione delle elezioni per il rinnovo, anche in quel caso, del consiglio regionale toscano.



Il segretario nazionale del Pci, Mauro Alboresi, incontrerà i giornalisti, assieme al candidato Marco Barzanti, prima del comizio di chiusura della campagna elettorale. L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Pci Toscana al seguente link: https://www.facebook.com/partitocomunistaitalianotoscana.



Si ricorda che l'accesso all'area in cui si svolgerà l'evento conclusivo sarà consentito solo a coloro che indosseranno una mascherina protettiva e nel rispetto della distanza di sicurezza in ottemperanza delle norme anti-Covid.