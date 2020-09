Verso le regionali. Il Movimento5Stelle sceglie Pitigliano per la chiusura delle Regionali

Grosseto: In Maremma il Movimento5Stelle ha scelto simbolicamente la città del tufo per l'evento di chiusura della propria campagna elettorale, regionale e referendaria.

La decisione a diretta testimonianza di come ogni luogo e territorio della Provincia di Grosseto sia importante, vuole anche sottolineare il grande impegno profuso in questi anni dai portavoce pentastellati nelle istituzioni locali.

All'evento, organizzato nella centrale Piazza della Repubblica dal gruppo in consiliare al Comune di Pitigliano, parteciperanno Laura Bottici, Senatrice e Questore al Senato della Repubblica, Daniela Castiglione, candidata al Consiglio Regionale della Toscana per il Collegio elettorale di Grosseto, ed il portavoce in Consiglio comunale Franco Grillo.

L'appuntamento, che sarà reso disponibile anche in diretta streaming, avrà luogo alle ore 18 di venerdì 18 settembre e sarà aperto alla cittadinanza nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle normative poste a contrasto della diffusione del coronavirus.