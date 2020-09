Elezioni regionali. Diversi candidati sottoscrivono l'appello di ARCI

Grosseto: Arci comitato Territoriale di Grosseto ringrazia le candidate e i candidati che hanno sottoscritto l'appello. "Pper una associazione come la nostra - si legge nella nota -, questa condivisione di intenti espressi nel documento, rappresenta un patto che va oltre il momento elettorale".

I sottoscrittori si sono impegnati a:

• Sostenere l’associazionismo circolistico e più in generale il terzo settore,

• Rafforzare il principio di laicità della pubblica amministrazione e della tutela dei diritti civili individuali,

• Aumentare il protagonismo della Toscana nelle relazioni con le regioni del mediterraneo per politiche che favoriscano il dialogo tra le culture e la cooperazione tra i popoli contrastando sovranismo xenofobia e razzismo,

• La difesa del carattere pubblico della sanità,

• Repressione di ogni rigurgito fascista • La scelta di una Toscana come promotrice di un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale



Questi i nomi delle/dei sottoscrittrici/ori: Massimo Baldi (Svolta) Flavio Barile (Toscana a Sinistra) Paola Della Santina (Toscana a Sinistra) Marco Giuliani (Sinistra Civica Ecologista) Latifa Hasnaoui (Sinistra Civica Ecologista) Leonardo Marras (Partito Democratico) Teresa Monachino (Sinistra Civica Ecologista) Giampaola Pachetti (Partito Democratico) Gianluca Quaglierini (Toscana a Sinistra) Lorenzo Rossi (Sinistra Civica Ecologista) Donatella Spadi (Partito Democratico) Silvia Suglia (Svolta) Enrico Tellini (Partito Democratico)