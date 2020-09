Verso le regionali. 'L'Udc promuove campagna a sostegno del Mes'

Grosseto: "L'Udc della provincia di Grosseto, - dice Gianluigi Ferrara Udc provinciale di Grosseto - ha promosso una campagna (vedi manifesto accanto) a sostegno del ricorso all'iutilizzo del Mes, posizione questa condivisa Forza Italia e uno dei punti qualificanti della lista Fi-Udc per le regionali.

L'Udc ricorda nel manifesto che alla Toscana andrebbero 2 miliardi e 6OO milioni di euro e la quota parte destinata alla provincia di Grosseto.che ne ha assolutamente bisogno, dovrebbe servire a rafforzare la rete degli ospedali più piccoli (Casteldelpiano, Massa Marittima, Orbetello, Pitigliano), che durante l'emergenza Covdi hanno dimostrato di assolvere a ruoli molto importanti e hanno assicurato assistenza e cura a tanti malati no Covid,, a migliorare la qualità di alcuni servizi del Misericordia di Grosseto e a puntare decisamente sulla medicina territoriale, oggi poco diffusa.

Non accettare il ricorso al Mes significa far perdere un' occasione importantissima di rilancio per la sanità pubblica", così termina la nota.