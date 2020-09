Lega, appello al voto agli elettori. Lâ€™appello di Paola Piu

Lega, appello al voto agli elettori. L’appello di Paola Piu

La candidata consigliere regionale della Lega per la lista capitanata da Susanna Ceccardi, Paola Piu, lancia il suo appello al voto agli elettori.

Grosseto: Le elezioni regionali sono un appuntamento molto importante per il nostro territorio, poiché rappresentano un momento di passaggio verso la possibilità di costruire un futuro migliore.

Lo sono, a maggior ragione, per questa tornata elettorale 2020, dal momento che il centrodestra è in corsa per la vittoria in Toscana la Lega può essere realmente rappresentata in consiglio regionale da una figura del territorio. A questo proposito vorrei rivolgere un appello al voto ai cittadini di tutti i Comuni maremmani, per più motivazioni.

Innanzitutto, perché il voto- oltre ad essere un dovere civico- è una conquista per la quale c’è chi ha dato la vita in passato, concedendoci oggi la possibilità di beneficiare di questo diritto. Inoltre è giusto dare una possibilità attraverso il voto a chi ha dato la disponibilità a candidarsi per dare una voce al nostro territorio, dedicandogli tempo ed energie preziose. Ultimo ma non meno importante, la scelta di eleggere un consigliere regionale della Lega provinciale di Grosseto è un fatto che riguarda da vicino ogni cittadino, poiché incide direttamente sulla vita quotidiana della comunità e sulle questioni da affrontare e risolvere per il bene dei nostri territori. Nel mio piccolo, io sono sempre stata presente, da anni, dal nord al sud della provincia, per ascoltare e portare attraverso i nostri rappresentanti- e da minoranza- istanze, proposte e suggerimenti in regione. Questa volta ho la possibilità di farlo in modo più incisivo e in prima persona.

Rinnovo, pertanto, l’invito ai cittadini di tutti i Comuni maremmani a recarsi alle urne e scegliere la Lega, che da anni combatte in regione facendosi portavoce delle battaglie dei cittadini e dei territori periferici, sostenendo la candidata presidente, Susanna Ceccardi nonché la mia candidatura a consigliere regionale. Scegliete me, scegliete la Lega. Vinciamo con Susanna Ceccardi presidente e il cambiamento di un futuro migliore è assicurato". Paola Piu, candidata consigliere regionale della Lega per la lista Susanna Ceccardi Presidente.