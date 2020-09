Il Pci chiude la campagna elettorale al San Marco di Livorno con Barzanti ed Alboresi

L'appuntamento è per venerdì 18 settembre alle 18:00 davanti allo storico ex teatro di Livorno.



Livorno: Sarà l'area antistante lo storico ex teatro San Marco (via San Marco 6-16, Livorno), dove il 21 gennaio 1921 vide la luce a Livorno il Partito comunista d'Italia di Antonio Gramsci, il significativo scenario in cui dopodomani, venerdì 18 settembre, ore 18, il ricostituito Partito comunista italiano chiuderà la propria campagna elettorale. A supportare la candidatura a presidente della regione Toscana di Marco Barzanti, interverrà il segretario nazionale del Pci, Mauro Alboresi, nel segno della tradizione storica del partito che fu anche di Palmiro Togliatti e Luigi Longo, Enrico Berlinguer ed Alessandro Natta.

Il nome e il simbolo del Pci, ricostituito dopo una lunga battaglia politica e legale, torna sulle schede elettorali in Toscana dopo trent'anni. L'ultima volta era stata nel maggio 1990 in occasione delle elezioni per il rinnovo, anche in quel caso, del consiglio regionale toscano.