Verso le regionali. Messina (IDV): 'In Toscana Italia dei Valori sostiene il candidato del centro sinistra Eugenio Giani'

Firenze: Grazie alla preziosa collaborazione, ed al lavoro svolto in questi anni tra i nostri referenti regionali, tra cui il responsabile comunicazione Domenico Capezzoli, ed i partiti di centro sinistra, abbiamo dato vita alla lista Orgoglio Toscana.

Abbiamo il piacere di avere come capolista nel collegio di Pisa il nostro referente Regionale, il Dottor Paolo Fidanzi e candidata nei collegi di Pisa e Lucca la nostra coordinatrice donne Dott,ssa Silvia Guidi. Al centro della loro campagna ci sono i nostri temi fondamentali come la lotta alla corruzione, l'aiuto alle periferie ed il sostegno alla sanità, ora più che mai tema centrale per il futuro della Regione Toscana e del Paese.

“Ritengo, conclude il Segretario Nazionale Ignazio Messina, che il dialogo tra le forze del centro sinistra sia fondamentale perchè solo uniti possiamo vincere.”