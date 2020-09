Regionali Toscana, Rizzo (Partito Comunista): 'Omessi due capolista, atto grave'

Firenze: "Come segretario generale del Partito Comunista con la candidatura di Salvatore Catello a presidente della regione Toscana, denuncio il grave atto lesivo della volontà degli elettori nella formulazione della scheda elettorale. Mancano i due capolista regionali del Partito Comunista Lenny Bottai e Caoli Berni (oltre a quello della Lega, Giovanni Galli, anch’esso omesso).

Se gli altri partiti, forse per beghe interne, non hanno ottemperato alla scelta di uno o più capolista sono affari loro. Per la regolarità di queste elezioni pretendiamo l'immediata rettifica e la ristampa delle schede con l'indicazioni dei nostri capolista regionali". Cosi Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista.