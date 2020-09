Chiusura della Campagna Referendaria per Il No A Grosseto

Grosseto: Pubblica iniziativa per spiegare agli indecisi le ragioni del NO e per rafforzare le certezze di chi ha già deciso di esprimersi per il NO.

Martedì 15 Settembre - Ore 17.30 Piazza Pacciardi/Piazza della Palma - Grosseto. In caso di maltempo presso il Circolo Arci Khorakhanè - Via Ugo Bassi , 62.

Evento organizzato dal "Comitato Provinciale per Il No" di Grosseto.

Intervengono Francesca Chiavacci (Presidente nazionale ARCI) - Francesco Baicchi (Portavoce Coordinamento nazionale per il "No" ) - Maurizio Brotini - Segreteria CGIL Toscana



Alla iniziativa provinciale sono invitati singole persone , le forze politiche/sindacali, le associazioni, e i movimenti che intendono informarsi sulle “Ragioni del NO e/o sostenere fattivamente il “No al Referendum” del 20/21 Settembre e/o” da qualificati oratori a livello nazionale.

I soggetti sopra indicati possono aderire formalmente alla iniziativa di chiusura della campagna referendaria telefonando alla Segreteria.

Si sono espresse per il No , tra gli atri, Anpi, Arci , Libera e il Movimento delle Sardine.