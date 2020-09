Verso le regionali. Italia Viva: 'Dopo di noi...' incontro con la Onlus Oltre lo Sguardo di Orbetello

Italia Viva: "Sostenere le politiche sociali e sanitarie per i cittadini più fragili e le famiglie"

Orbetello: I candidati di italia Viva per le elezioni regionali della Toscana Piera Casalini e Valerio Pizzuti hanno incontrato la Onlus Oltre lo sguardo ad Orbetello ed ascoltato e guardato negli occhi la disabilità. Le parole che hanno echeggiato al secondo piano del Parco della Laguna sono state umanità, tenacia, coraggio.

Avere umanità è saper ascoltare e trasformare i problemi in soluzioni essere persone tenaci vuol dire essere fermi e perseveranti nei propositi e nelle azioni di tutti i giorni essere coraggiosi anche come amministratori locali come tanti uomini e donne ogni giorno è un avventura , una sfida e i nostri cuori e le nostre anime hanno imparato che la cosa più importante è aver passione per quello che si fa e rispettare prima di tutto noi stessi . Solo così possiamo “guardare” dentro gli altri e aiutare la nostra comunità. Ecco, l’incontro di giovedì ha strappato una promessa ai candidati Casalini e Pizzuti cui si è unito anche il Coordinatore di Italia Viva per la Maremma Rinaldo Carlicchi: continuare a sostenere le politiche sociali e sanitarie per i cittadini più fragili e le famiglie.