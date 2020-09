Verso le regionali. Pd: 'Incontro con il candidato Eugenio Giani a Grosseto'

Venerdì 11 settembre, alle ore 18, in piazza Pacciardi (ex piazza della Palma). Alle 17 e 30 Eugenio Giani in diretta facebook dal Gazebo PD sulla pagina facebook PD Grosseto.

Grosseto: Incontro a Grosseto con Eugenio Giani, candidato presidente della Regione Toscana con il centrosinistra. L’appuntamento è venerdì 11 settembre, alle ore 18.00, in piazza Pacciardi (ex piazza della Palma).

L’evento è promosso da tutte le liste della coalizione Giani: Europa Verde, Italia Viva, Orgoglio Toscana, Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Svolta. Interverranno Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, e l’attore Emilio Celata.

Alle ore 17.30 Eugenio Giani sarà ospite della diretta facebook dal gazebo PD, che sarà trasmessa sulla pagina PD Grosseto al seguente link https://www.facebook.com/PDcomuneGR/

Nella diretta facebook prenderanno la parola anche Lorenza Bonacorsi, sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali. Il tema trattato è “Il turismo in Toscana: azioni e reazioni all’effetto Covid”. Introduce Giulio Detti, Capogruppo PD di Manciano.