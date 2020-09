Verso le regionali. Italia Viva: ' 'Oltre lo sguardo' di Orbetello, un presidio importante per le famiglie'

Giovedì 10 settembre alle 17:00, visita alla sede dei candidati Italia Viva.



Orbetello: Piera Casalini e Valerio Pizzuti, candidati per Italia Viva al Consiglio della Regione Toscana, e Rinaldo Carlicchi, coordinatore di Italia Viva Grosseto, giovedì 10 settembre alle ore 17:00 si recheranno nella casa di "Oltre lo sguardo" di Orbetello per incontrare la presidente Elena Patrizia Improta e visitare quella che sarà la futura sede legale della Onlus. Il lavoro che Oltre lo sguardo compie ha un valore straordinario, rende concreto il grande progetto del Dopo di Noi che il governo Renzi ha avviato nel 2016. Associazioni come Oltre lo sguardo sono l'ossatura indispensabile per affiancare le famiglie che devono affrontare il problema della disabilità.