Verso le regionali. Italia Viva: 'Turismo, Laguna e lavoro'

Orbetello: Politiche giovanili e del lavoro. Nuove possibilità per l'occupazione giovanile sono contenute in un progetto che prevede la valorizzazione turistica delle rive della laguna di Orbetello, intorno alla laguna e del centro storico.

"Ci si riferisce - spiega Piera Casalini, candididata per le elezioni regionali della Toscana con Italia Viva - ad un progetto organico di sviluppo turistico e per l'occupazione giovanile.

Ovvero, la pulizia delle rive della laguna intorno al centro storico, l'escavazione di canali di gronda.

La succcessva creazione di "bagnetti" ed ostelli lungo il lago, come avviene in altri laghi in Italia, per finalità turistiche, ricettive, escursionistiche.

Piccoli ristoranti, degustazioni ed incremento delle attività di collegamento con barchini e barche a vela all'interno del bacino. Questo intervento sarà in grado di dare risposte alla occupazione giovanile anche nel periodo autunnale e della primavera e prolungare la durata della stagione turistica".