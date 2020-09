Verso le regionali. Trasporto Scolastico, FDI: ‘La Regione scarica le responsabilità su Comuni e Provincia’

Fabrizio Rossi: “Trovati 3Milioni farlocchi dagli amici di Giani che sanno tanto di marchetta elettorale”

Grosseto: “Siamo davvero alle porte con i sassi con l’inizio della scuola, e la moribonda Regione Toscana che fa per il trasporto scolastico? Poco o nulla, anzi si vanta di aver trovato 3Milioni di euro da mettere a disposizione dei comuni e provincie, che però non sono suoi, ma provenienti del fondo nazionale del trasporto pubblico”, così l’ennesima denuncia e grido d’allarme di Fabrizio Rossi, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e capolista al consiglio regionale toscano per il collegio di Grosseto.

“E’ da settimane che Fratelli d’Italia, - dice Fabrizio Rossi – denuncia l’inadeguatezza di un governo nazionale, con in testa la ministra Azzolina, e di un governo regionale targato Pd che sul tema della scuola ne ha fatte di cotte e di crude”.

“Adesso la Regione Toscana, con un governatore al capolinea, - commenta il candidato di Fratelli d’Italia – tira fuori dal cilindro magico, e sbandiera queste false risorse che sanno tanto di marchetta elettorale e nulla più, risorse che come ha denunciato anche il sindaco e presidente della provincia di Grosseto, Vivarelli Colonna, non basteranno per affrontare per garantire un servizio di trasporto adeguato alle necessità degli studenti rispettando i protocolli anti-Covid”.

“E’ sin troppo facile, - tuona Fabrizio Rossi – che dopo aver snaturato il ruolo delle provincie con la sciagurata riforma Del Rio, adesso Rossi, Giani e compagni, scarichino ancora una volta le loro responsabilità su Comuni e Provincie, imponendo loro di tagliare i fondi destinati al servizio ordinario in favore di quello legato gli orari scolastici. Enti, quest’ultimi che già si stanno impegnando con i pochi fondi messi a disposizione dallo Stato e con quelli propri a fronteggiare e porre rimedio a questa situazione riguardante il trasporto pubblico scolastico”.

“Assistiamo ancora una volta, - conclude Fabrizio Rossi – all’ennesima mossa furbesca da parte di una regione da sempre governata dalla sinistra, incapace a risolvere i problemi, trovando più facile scaricare gli stessi sulle amministrazioni comunali e provinciali. Adesso, con le lezioni regionali, è arrivato il momento da parte di tutti i cittadini toscani, di mandare a casa Giani, Pd e tutta la sinistra. Fratelli d’Italia che appoggia Susanna Ceccardi alla guida della nostra regione ce la può fare”.