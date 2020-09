Barzanti, Pci: 'Il vero voto utile è contro Giani e la Ceccardi, per il Partito comunista italiano'

Grosseto: “Quanto accaduto ieri in Maremma deve far riflettere. Fratelli d'Italia è un partito neofascista. C'è stato il comizio di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e un'iniziativa di Casapound, ma c'è stata anche l'iniziativa dell'Anpi con Gad Lerner.

E ci siamo stati anche noi del Pci a far vedere, civilmente e democraticamente, che la Destra antidemocratica, xenofoba e razzista, in provincia di Grosseto non può attecchire e non attecchirà. I cittadini e le cittadine toscane, in questo caso della Maremma, sono in grado di prendere le distanze dalla demagogia della Meloni, non dimenticando che quel partito, nel simbolo, riporta la fiamma tricolore che fu del Movimento sociale italiano. Lo possono fare votando per noi, per il rinato Partito comunista italiano, che vuole ricostruire la Toscana distrutta dal Pd”.

Con queste parole il candidato alla presidenza della regione Toscana del Pci, Marco Barzanti, commenta l'arrivo in Toscana, ieri sera, della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a sostegno dell'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, candidata alle regionali del cartello di centrodestra che vede uniti Lega, Forza Italia, FdI e la lista Toscana civica.

“Contro queste derive autoritarie, così come contro le politiche neoliberiste a favore della finanza internazionale e del sistema bancario del Pd, di Italia viva e del candidato Eugenio Giani, l'unica alternativa è votare il ricostituito Pci e il suo candidato Marco Barzanti”, chiosa Patrizio Andreoli della segreteria nazionale del Partito comunista italiano, che sarà anche lui presente, come candidato, alle ormai imminenti elezioni regionali in Toscana. “Il voto al Pci serve a ricostruire la sinistra di classe e un partito capace di occuparsi concretamente del lavoro e dei lavoratori”.

“Giani e il Pd”, conclude Marco Barzanti. “La pecora ha paura di essere mangiatra dal lupo, ma poi viene mangiata dal pastore, ovvero si ha paura che vinca la destra in Toscana e qualcuno pensa che, votando Pd, si voti contro il neoliberismo, invece il Pd è un partito di interessi e poteri, uguale alla destra che dice di voler contrastare. Il vero voto utile è fuori dai due schieramenti del centrodestra e del centrosinistra. Il vero voto utile è quello al Partito comunista italiano”.