Follonica verso il ballottaggio. Di Giacinto: ‘Illuminare tutto il litorale per rendere la città più accogliete, sicura e attraente’

Follonica: “Illuminare tutto il litorale di Follonica, da Pratoranieri fino al confine con Scarlino, compresi le piazze Ettore Socci e Giuseppe Mazzini”. Il candidato Sindaco di Follonica Massimo Di Giacinto punta ad una città più bella, più funzionale e più sicura grazie all'estensione dell'illuminazione pubblica.

“Con nuovi punti luce – afferma Di Giacinto- valorizziamo l'immagine di Follonica che, anche di notte, sarà visibile dai luoghi panoramici di Scarlino, di Piombino e dell'Isola d'Elba, ma soprattutto possiamo creare un litorale più sicuro alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca, sia in termini di prevenzione di violenze che di atti vandalici”. Il turismo per il candidaco sindaco è collegato anche agli eventi.

“Con la nuova illuminazione – afferma- si potrebbe recuperare la spiaggia come spazio per manifestazioni. Per eventi, di varie dimensioni, che oggi si fanno altrove potrebbe essere utilizzato il litorale, con sicuro beneficio degli stabilimenti balneari e dei locali, sia diretto, laddove siano loro gli organizzatori, sia indiretto, laddove lo siano terzi soggetti”. Sul reperimento delle risorse Di Giacinto ritiene che ci siano varie possibilità. “Nei mesi scorsi – afferma il candidato- Ci sono stati finanziamenti statali, come quelli arrivati attraverso il decreto sicurezza, con la possibilità, oltre che di illuminare nuove zone, di utilizzare le postazioni per posizionare telecamere. Per quanto riguarda la manutezione potremmo utilizzare la società Multiservizi che creeremo a Follonica e che potrà essere un utile strumento di supporto anche per questo tipo di attività”. Sui costi di gestione Massimo Di Giacinto ha le idee chiare su come utilizzare l'illuminazione pubblica.

“Le tecnologie odierne – afferma- permettono di illuminare il litorale anche suddiviso per settori. D'estate, ad esempio, è opportuno averlo sempre illuminato, ma negli altri mesi possiamo decidere di farlo solo in certe occasioni, oppure in quelle zone laddove si organizzino eventi notturni o abbiamo comunque presenza di persone”. Una città più illuminata, dunque, è una città più bella ed accogliente. “Credo – conclude Di Giacinto- che questo sia un passaggio fondamentale per il futuro di Follonica. Il litorale è il volano della nostra economia turistica e così verrebbe ulteriormente valorizzato. Una città più illuminata è anche più sicura e, dunque, accogliente e attraente”.