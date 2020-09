Verso le regionali. Sondaggio del Pci, Barzanti: 'Stringiamo i denti, il ritorno in consiglio regionale del Partito comunista italiano è possibile'

Grosseto: “Rinasce la speranza. E' il caso di dirlo. Se i dati del sondaggio che abbiamo commissionato ad alcuni giovani esperti di statistica saranno confermati dalle urne, il Partito comunista italiano, dopo trent'anni, potrebbe tornare a sedersi nell'aula del consiglio regionale della Toscana. Le intenzioni di voto elaborate danno il Pci, che pure non è presente in tutti i collegi, oltre il 3 per cento, per l'esattezza tra il 2,7 e il 3,2 per cento, con la concreta possibilità, nelle ultime due settimane, di arrivare al 5 per cento ed eleggere almeno un consigliere regionale”.

E' ottimista, Marco Barzanti, candidato alla carica di presidente della regione Toscana per il Pci, nel commentare i dati elaborati da un gruppo di giovani volontari per conto della federazione toscana del ricostituito Partito comunista. Le intenzioni di voto sono state raccolte nei giorni scorsi ed elaborate ieri, giovedì 3 settembre, quando in serata sono state comunicate.



“Chiediamo il voto a tutte le donne ed a tutti gli uomini che amano la Toscana e vogliono la sua ricostruzione dopo che il Pd l'ha ormai distrutta”, continua Barzanti. Che si rivolge, poi, direttamente agli elettori: “Vi chiediamo un piccolo sforzo. Non manca molto. In quella scheda votate il simbolo del partito che fu di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer, il simbolo che conoscete, la falce con il martello e la bandiera italiana sotto, il Pci che ha costruito la Toscana dei diritti e del lavoro, della sanità pubblica e della scuola, che gente come Rossi e Giani hanno distrutto e continueranno a distruggere se non vengono fermati”.



“Centrosinistra con Giani del Pd e centrodestra con la Ceccardi della Lega, secondo la nostra raccolta di opinioni elettorali, andrebbero al ballottaggio. Ma la cosa non ci appassiona. Per noi, Giani e la Ceccardi sono uguali, entrambi espressione del liberismo e dei grandi interessi economici e finanziari. I Cinquestelle con la Galletti entrerebbero nell'assemblea regionale. Nel centrosinistra, oltre al Pd, solo Italia viva eleggerebbe dei consiglieri, mentre nel centrodestra lo farebbero Lega, FdI e Forza Italia”, aggiunge Barzanti. Che conclude: “Sarebbero fuori tutti gli altri, compreso Fattori e la sua Toscana a Sinistra, che sarebbe uno degli sconfitti di questa tornata elettorale. Proprio l'inconsistenza di Fattori e del suo variegato cartello elettorale deve dare impulso e fiducia a chi vuole rivedere il Pci nelle aule del consiglio toscano a Firenze. Ci appelliamo pertanto agli indecisi ed a chi vota Pd o Sinistra civica ecologista od anche Toscana a Sinistra con Fattori pensando di votare comunista. Se volete dare un voto utile alla costruzione di un'opposizione seria, concretamente dalla parte del mondo del lavoro, aiutateci a tentare l'impossibile, votate Pci, dato che il 5 per cento non è affatto irraggiungibile”.