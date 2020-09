Verso le regionali. Europa Verde: 'Università, data alternativa test di ammissione per i ragazzi positivi al Covid'

Firenze: “Si stanno tenendo in questi giorni i test d’ingresso universitari, a partire da quelli per le professioni sanitarie e non sono pochi i giovani a cui è stata negata la possibilità di parteciparvi perché risultati positivi al Covid o in isolamento preventivo a causa di contatti con positivi. Apprendiamo dalla stampa che è accaduto in Toscana a Emiliano e Federico. Di certo, molti altri giovani si trovano in una condizione analoga. Quello che stiamo vivendo è un momento del tutto straordinario: la risposta delle istituzioni avrebbe dovuto essere altrettanto straordinaria”. Così, in una nota, Francesco Alemanni, commissario di Europa Verde in Toscana.

“Un Paese democratico e civile, – prosegue, – non può fare a meno del suo bene più grande: le generazioni più giovani. E non può fare a meno di garantire a tutti un’istruzione di qualità, in linea con le inclinazioni di ognuno. Riteniamo perciò che negare ai giovani la possibilità di realizzare le proprie aspettative per il futuro sia un fatto molto grave e chiediamo, dunque, – conclude Alemanni, – di fornire una data alternativa a questi ragazzi che hanno trascorso l’estate sui libri preparandosi a superare i test di ammissione”.