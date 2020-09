Continua il tour nella provincia di Grosseto di Donatella Spadi: ecco le tappe

Grosseto: Non si ferma il tour di Donatella Spadi per incontrare i cittadini della provincia di Grosseto. In calendario moltissimi appuntamenti dove la candidata Pd sarà presente per dialogare con chiunque vorrà partecipare. “Ho posto le basi della mia candidatura sul dialogo con il territorio e con i cittadini che lo abitano. Durante il percorso della mia campagna elettorale toccherò tutta la provincia grossetana ascoltando le vostre problematiche e richieste. Tutto questo per arricchire il mio bagaglio di esperienze, per portarle in istanza nella Regione Toscana, se i cittadini della provincia di Grosseto sceglieranno di eleggermi”.

Ecco il calendario relativo alle tappe di Donatella Spadi:

Gioveì 3 settembre ore 18: La candidata Pd sarà presente a Follonica, alla biblioteca comunale per un incontro aperto al pubblico. Seguirà una cena all’hotel Piccolo Mondo alle ore 20.30 dove sarà possibile partecipare prenotandosi al seguente numero: 349 8248866.



Sabato 5 settembre ore 18: Spadi sarà a Monterotondo Marittimo per un incontro pubblico insieme al segretario del Partito Democratico Danushi Aibla.



Domenica 6 settembre ore 17: A Scansano per un incontro pubblico.



Lunedì 7 settembre ore 21.30: Donatella Spadi sarà a Gavorrano alla Casa del Popolo insieme agli altri candidati al consiglio regionale del Partito Democratico della provincia di Grosseto.



Martedì 8 settembre dalle 19.30: Tappa a Manciano dove Sapdi sarà presente alla cena presso “La Imperiale” in Piazza della Rampa. Successivamente, alle 21.30, seguirà un dibattito sulla sanità regionale e sull’emergenza coronavirus. Saranno presenti, oltre alla candidata Pd Donatella Spadi, anche Giacomo Termini, segretario provinciale del Pd di Grosseto e Rolando Sorri, direttore della Rsa La Cupolina.