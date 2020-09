Fratelli d'Italia, La Pietra: Sentenza del Tribunale di Firenze sul TPL regionale'

Firenze: "Il Tribunale di Firenze ha ritenuta inammissibile la richiesta della Regione Toscana di ottenere l’immediato trasferimento dei beni dalle aziende del Consorzio Mobit ad Autolinee Toscane per la gestione del trasporto pubblico. Con l’iniziativa giudiziaria, rigettata dal Tribunale di Firenze, Enrico Rossi ha cercato di dare l’ennesima accelerazione ad una gara che porta su di sé molti punti interrogativi", - commenta così il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra, su quanto deciso dal Tribunale di Firenze.

"Non è Fratelli d’Italia a dire che vi sono eventi da chiarire sulla gara del trasporto pubblico locale in Toscana, - prosegue il senatore di FDI - ma ci sono degli accertamenti della magistratura che vedono tra gli indagati persino il Presidente Rossi. Nonostante questa forte bocciatura da parte del Tribunale di Firenze, Enrico Rossi rivendica la correttezza del suo operato. Non c’è limite all’ostinazione del Presidente della Regione uscente su questa vicenda".

"Mentre Rossi sembra essere ancora il capo indiscusso della sinistra Toscana, non si ricorda nessuna presa di posizione netta del candidato del PD Eugenio Giani, che prova a nascondersi su una questione così seria per la vita di tantissimi cittadini toscani ma che al contempo mette in forte imbarazzo il suo partito. Fratelli d’Italia ha da sempre invocato la strada della prudenza sulla vicenda, pur attendendo le decisioni della magistratura, senza procedere con assurde accelerazioni", così conclude il senatore Patrizio La Pietra.