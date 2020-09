Sinistra Civica Ecologista di Grosseto presenta i suoi candidati alle Regionali e inaugura la sede del comitato elettorale

Grosseto: Parte ufficialmente anche a Grosseto la campagna elettorale della lista Sinistra Civica Ecologista in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in cui sostiene la candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana.

Oggi, Martedì 1° settembre alle 18,30 in via dell'Unione, in centro storico a Grosseto, viene inaugurata la sede del comitato elettorale della lista. Partecipano i quattro candidati della circoscrizione di Grosseto Marco Giuliani, Latifa Hasnaoui, Lorenzo Rossi e Teresa Monachino e il coordinatore regionale della lista Simone Siliani.

Come prevedono le disposizioni anti Covid-19 i posti sono limitati: i partecipanti devono indossare la mascherina e rispettare le norme sul distanziamento sociale.

Per informazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.