Verso le regionali. Fratelli d'Italia ha radunato a Tirrenia i candidati in corsa a sostegno di Susanna Ceccardi

Da Grosseto erano presenti Fabrizio Rossi e Alessandra Mastri Flamini

Donzelli: "Nostra classe dirigente, speranza per la Toscana"

Tirrenia (Pi): C'erano quasi tutti gli 80 candidati nelle 13 circoscrizioni della Toscana oggi a Tirrenia , riuniti dai vertici del partito per serrare le fila, pronti per spingere sull'acceleratore della campagna elettorale e vincere la partita per la Regione. Da Grosseto la delegazione era composta da il capolista Fabrizio Rossi e dalla candidata Alessandra Mastri Flamini.

A guidare la squadra i dirigenti e i parlamentari con in testa il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli. Hanno parlato di scuola, lavoro, economia, infrastrutture, sanità, ambiente e tanti altri temi per convincere i toscani che Fratelli d'Italia è la scelta giusta per il rilancio della Regione. E poi l'incontro con Susanna Ceccardi, acclamata dalla sala, che ha lanciato la sfida al centrosinistra.

"Dalle esperienze di governo è venuta fuori una classe dirigente che ora è pronta per governare la Regione. - ha sottolineato il commissario regionale del partito Alessandro Tomasi - Questa volta non ci sono scuse, la coalizione è unita e anche il candidato governatore ha esperienze di governo. Abbiamo le idee, gli uomini e i progetti per vincere e governare bene e parlando di questi convinceremo i cittadini: noi rappresentiamo l'ultima speranza per la Regione Toscana".