La gestione sostenibile delle aree boschive

Amiata: "Negli ultimi giorni - si legge nella nota di Isacco Bocci candidato consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Toscana - abbiamo potuto leggere le opinioni dei due principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sul tema del

taglio del bosco nella zona del monte Amiata. Entrambi lamentano il fatto che le procedure necessarie per procedere alle operazioni di taglio siano troppo complesse e si impegnano a semplificare i procedimenti.

Bisogna ricordare che la zona del Monte Amiata è uno dei siti di interesse comunitario della Toscana e l’autorizzazione della Sovrintendenza non è un ostacolo burocratico ma una garanzia della tutela del paesaggio. In queste zone la Regione non deve facilitare i procedimenti ma al contrario sensibilizzare e investire nella formazione e controllo in modo che le operazioni di taglio possano avvenire in un’ottica di gestione forestale sostenibile.

La gestione delle aree boschive è un tema importante considerando che nella nostra provincia hanno una estensione considerevole e, almeno considerando il dato nazionale, sono oltretutto in aumento. Pertanto in alcune zone i procedimenti autorizzativi possono essere semplificati ma in zone sottoposte a tutela è assolutamente comprensibile che i controlli debbano essere maggiori.

La regione riuscirà ad assicurare la protezione dei nostri spettacolari, unici, paesaggi? I tagli controllati saranno realizzati da esperti forestali in modo da favorire la rigenerazione, tutelando la biodiversità e la stabilità idrogeologica?

Per il Movimento 5 stelle l’attenzione all’ambiente è da sempre una priorità. Ancora di più in un momento in cui il turismo potrebbe rivelarsi la carta vincente per l’impulso economico di una zona nella morsa della crisi ma anche storicamente trascurata".