L'Agenda di Fratelli d'Italia per sabato 28 agosto

Amiata: Appuntamento tutto amiatino, quello in programma per domani, sabato 29 agosto, da parte di Fratelli d’Italia. Il capolista Fabrizio Rossi, assieme ai candidati del consiglio regionale della Toscana per il collegio di Grosseto, Luca Minucci, Alessandra Mastri Flamini e Guendalina Amati inizieranno la giornata alle ore 10:30 a Castel del Piano, con l’incontro del sindaco Michele Bartalini e le istituzioni cittadine.

La mattinata proseguirà poi alle 12.30, con l’aperitivo a Santa Fiora, presso l’enoteca ‘I Cherubini’, dove i candidati di Fratelli d’Italia incontreranno i cittadini, iscritti e simpatizzanti per parlare dei temi legati all’Amiata.

La giornata poi proseguirà nel pomeriggio, quando alle 15.00 ad Arcidosso, si terrà un incontro con i cittadini e iscritti sul tema del lavoro e della sicurezza legata al territorio.

La giornata di concluderà poi alle 18.30 a Cinigiano, con l’incontro di iscritti e simpatizzanti.