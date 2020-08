Mallegni commissario, Jacopo Cellai (FI): 'La risposta della base del partito dimostra buon lavoro di Mugnai. Adesso puntiamo a vincere con Susanna Ceccardi'

Intervento di Jacopo Cellai Capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore fiorentino auto-sospesosi per le elezioni.

Firenze: “All’On. Mugnai va il nostro più sentito ringraziamento per tutto il brillante lavoro che ha svolto e che continuerà a svolgere per Forza Italia in Toscana” dichiara Jacopo Cellai.

“La base e gli eletti del partito hanno dato una risposta fortissima dopo le sue dimissioni chiedendogli di restare al suo posto a dimostrazione di questo. Comprendo allo stesso tempo – aggiunge – le ragioni di Mugnai nell'aver voluto non tornare indietro nelle sue decisioni.

Auguro a Massimo Mallegni che vanta già un'importante esperienza di amministrazione e di partito di poter svolgere al meglio il suo compito di commissario per il periodo elettorale. Il coordinamento di Firenze – conclude Cellai – ce la metterà tutta per fare la sua parte per un risultato vincente di Forza Italia e del Centrodestra e per portare Susanna Ceccardi a diventare Presidente”.