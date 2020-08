Verso le regionali. UDC Toscana corre con Forza Italia

Firenze: "Come Udc UDC Toscana - si legge nella nota di Luca Paolo Titoni Segretario Regionale e Enrico Mencattini Presidente Regionale - partecipiamo alle consultazioni elettorali aggregati a Forza Italia, seguendo le indicazioni nazionali che vedono già al Senato un gruppo unico costituto da Forza Italia ed Udc e anche nella nostra regione i consiglieri eletti formeranno il gruppo consiliare FI/UDC, per questo motivo in ogni provincia abbiamo indicato nelle liste nostri esponenti.

Per quanto riguarda invece il referendum le nostre indicazioni sono per il NO".