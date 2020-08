Verso le regionali. 'E ora pedala!', Giampaola Pachetti, candidata al Consiglio regionale della Toscana ha presentato le tappe del 'Pachetti Tour'

Grosseto: Classe 1953, Giampaola Pachetti, insegnante in pensione, candidata con il PD di Grosseto al Consiglio regionale della Toscana, ha deciso di affrontare la campagna elettorale in sella alla sua bici.

Donna energica e generosa, ricercatrice impegnata da sempre nel volontariato, Giampaola Pachetti interpreta l’impegno politico come attenzione e rispetto per l’ambiente e scelte tese a migliorare la condizione di vita dei cittadini, partendo dai più bisognosi.

“Quando mi hanno candidata al Consiglio Regionale Toscano, diversi amici nel farmi i complimenti mi hanno detto ‘e ora pedala!’. Li ho presi alla lettera. – afferma Giampaola Pachetti - La mia campagna sarà una lunga pedalata attraverso i paesaggi che io amo e che abito. Tante tappe che corrisponderanno a incontri, punti di vista e comunità. La fatica, in bicicletta, è in qualche modo un simbolo, un'alleata di cui non bisogna avere paura. Mi viene in mente L'Eroica, le strade bianche, mi viene in mente Bartali che diceva ‘Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca’.

Il Pachetti tour inizia il 24 agosto con le tappe di Sticciano, dove la Pachetti si presenterà alle ore 18, per poi raggiungere Ribolla alle 18 e 45 circa e Montemassi alle 19 e 30.

Seconda tappa del Pachetti tour il 27 agosto a Follonica, alle ore 18 e 15, per poi raggiungere Scarlino alle 19 e 15.

Il 28 agosto Giampaola Pachetti sarà invece a Caldana alle ore 17 e 30, a Ravi alle 18, a Gavorrano alle 18 e 30 e infine a Bagno alle 19.

Il 3 settembre il Pachetti tour farà tappa a Roccastrada alle ore 17 e 45, Sassofortino alle 18 e 30 e Roccatederighi alle 19 e 15 circa.

Infine il 5 settembre Giampaola Pachetti sarà ad Orbetello alle ore 18 per poi raggiungere Capalbio alle ore 19.

Giampaola Pachetti si avvicina alla politica con l’esperienza nella Commissione Pari opportunità provinciale. Sempre nel segno delle donne, iscritta ai Ds e poi tra i fondatori del Pd, è stata la prima presidente della Fondazione Grosseto Cultura. Sia nel lavoro che in politica ha sempre creduto fermamente nel valore dell’esperienza sul campo.

Negli anni dell’insegnamento ha contribuito a realizzare due nuovi laboratori biotecnologici, l’ultimo dei quali, il Crisba, è un vero e proprio centro di ricerche in ambito agro-ambientale e agroalimentare, che da un decennio collabora con numerose università italiane. “Anche la politica può essere una esperienza entusiasmante - prosegue Giampaola Pachetti -, se muove, come è successo a me, dalla condizione reale delle donne, se scende dal cielo delle idee alla terra dei bisogni. Dunque: progetto ideale e servizio alla comunità, due valori che ho cercato di far convivere nel mio ruolo politico più recente, come segretaria dell’Unione comunale del Pd di Castiglione della Pescaia”.

L'impegno politico si è arricchito negli anni con esperienze di volontariato, tra cui l’adesione al Centro Italiano di Solidarietà e l’attività all’interno della sezione Vab (Vigilanza antincendi Boschivi) di Castiglione.