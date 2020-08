Incendi. Alemanni (Verdi-EV): 'A 20 anni dalla nostra legge, rafforzare prevenzione e monitoraggio'

Firenze: “Sono passati vent'anni da quando una legge, fortemente voluta dai Verdi, ha introdotto nel codice civile il reato di incendio boschivo, eppure, in questi giorni, a bruciare, è la pineta di Levante a Viareggio. Alla luce di eventi di questo tipo, riteniamo necessario aumentare le iniziative di prevenzione e rafforzare il controllo del territorio, anche ripristinando e demilitarizzando il Corpo Forestale dello Stato”.



Così, in una nota, Francesco Alemanni, responsabile organizzazione dei Verdi e commissario straordinario di Europa Verde per la Toscana.

“L’attività di prevenzione del rischio incendi boschivi – prosegue, – è fondamentale al fine di tutelare l’incolumità delle persone e per evitare che il nostro patrimonio ambientale venga distrutto, a maggior ragione con una crisi climatica che è causa di danni incalcolabili ai territori e al settore agricolo lungo tutta la Penisola. Nel ribadire la nostra netta contrarietà alla scelta di sopprimere il Corpo Forestale dello Stato e nel chiederne, dunque, il ripristino, – conclude Alemanni, – siamo convinti che occorra rafforzare il controllo del territorio e un monitoraggio costante che consenta di individuare le aree particolarmente a rischio e i possibili incendiari”.