Presentati i candidati del Partito Democratico per le prossime Elezioni Regionali

di David Franchi

Grosseto: Presso la sede provinciale del PD di Grosseto sono stati presentati agli orgnai di stampa i candidati del partito alle Elezioni Regionali Toscana 2020.

Un quartetto ben composto e strategicamente piazzato nei settori di importanza della Maremma.

Assieme a loro Giacomo Termine, Segretario Provinciale del PD a cui non sono mancate le domande dei giornalisti presenti, riguardo alla polemica in seno al Coeso.



I candidati che il Partito Democratico mette in campo sono quattro: Leonardo Marras, Giampaola Pachetti, Enrico Tellini e Donatella Spadi.



Ognuno ha preso la parola, presentandosi ed esponendo il suo piano di lavoro e di interesse per la legislatura.



Il primo a prendere la parola è stato Leonardo Marras, consigliere uscente e attuale capogruppo PD in Consiglio Regionale che ha sottolineato come la sua candidatura nasca da una visione unitaria del partito. Poi, ha rimarcato la necessità di affrontare diverse tematiche per garantire salute, benessere e lavoro. Si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora in Regione e di quello che la Regione ha fatto per il territorio.



Alternando interventi uomo /donna, ha preso la parola Giampaola Pachetti. Apprezzata insegnante di materie agronomiche nelle scuole di Grosseto, dove vive. Adesso è in pensione. Attualmente, è Segretaria Comunale del PD di Castiglione della Pescaia. Nel suo intervento ha rimarcato che la sua esperienza, anche come ricercatrice universitaria e nella cooperazione internazionale, sarà sicuramente utile alla Maremma, sia in ambito scolastico sia in quello agronomico, due settori chiave per la nostra zona.



Di seguito, ha preso la parola l’orbetellano Enrico Tellini, responsabile della zona sud della provincia per Confesercenti, è iscritto al Partito Democratico da pochi anni. Geometra libero professionista dal 1972, vuol rappresentare in Regione i bisogni del sud della provincia, nonché quelli dei liberi professionisti e del settore commercio.



Infine, ha preso la parola il medico Donatella Spadi, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Massa Marittima. Viene dalla società civile. Nel suo intervento ha parlato di sanità e ambiente, dei danni alla salute correlati all’inquinamento, proponendo strategie sul come affrontare queste delicate problematiche.



Un quartetto ben agguerrito e preparato che sicuramente potrà ben rappresentare la provincia di Grosseto in Consiglio Regionale.