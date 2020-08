Pci Manciano e Grosseto: 'Condannare scritte contro Pallini'

Gabriele Porri e Luciano Fedeli: "Riaffermare i valori dell'antifscismo con la mozione Anpi".

Manciano: "Allo stesso modo con il quale abbiamo criticato aspramente Pallini per il suo post di aprile, - scrivono Gabriele Porri e Luciano Fedeli, Pci Manciano e Grosseto - oggi critichiamo quelli che hanno infierito contro il vicesindaco e assessore scrivendo nei cassonetti di Saturnia «Pallini schifoso fascista» offendendo tra l’altro anche i suoi familiari".

"Non solo il gesto è vigliacco perché compiuto nell’anonimato,- proseguono - ma è fratello della stessa matrice di intolleranza che cerca di portare allo scontro diretto invece che al richiamo e rispetto delle regole. Così commentano congiuntamente Gabriele Porri per la segreteria del PCI di Manciano e Luciano Fedeli per la segreteria provinciale di Grosseto. Solidarietà quindi a Pallini colpito con metodi altrettanto violenti e assimilabili a quelli fascisti".

I due segretari non perdono occasione per rimarcare l’immobilismo che è seguito alla proposta avanzata dallo stesso PCI per ripristinare il giusto clima dopo la bravata di Pallini per la quale lo stesso fece seguire le scuse e rassegnò le dimissioni.

"La proposta fatta dal PCI, - dicono Gabriele Porri e Luciano Fedeli - è quella di portare la mozione dell’ANPI all’approvazione del Consiglio, come è avvenuto in buona parte dei comuni della provincia, proposta che le segreterie di Manciano e della Federazione di Grosseto, formalizzarono alle minoranze ma nessuna risposta c’è stata se non quella della stessa ANPI provinciale che apprezzò l’iniziativa. Dalle minoranze solo silenzi dopo i duri attacchi iniziali, attacchi probabilmente finalizzati più a rompere la maggioranza di Morini che ad riaffermare i valori della Resistenza e dell’Antifascismo.

La cosa sembra riuscita ma questo fa parte di quei giochi di potere che poco hanno a che vedere con i valori dettati dalla Costituzione. Oggi, come PCI, rilanciamo la nostra idea perché gesti come quelli che si vedono quotidianamente fanno dubitare che la deriva di intolleranza e scontro prenda campo e si radichi nella cultura quotidiana. È bene richiamarsi quindi a quelle regole e a quei contenuti dettati dalla Costituzione e ben delineate nella mozione dell’ANPI".

"Abbaiare alla luna senza essere conseguenti e tacere contro l’intolleranza e l’odio che si manifestano anche con scritte e altri spregi significa essere complici. Pavese nella “casa in collina” in un passaggio chiamava alla ribellione contro il fascismo perché come scrive in una sua frase “chi lascia fare e s'accontenta, è già un fascista“ e noi non dobbiamo mai lasciare fare per rimanere antifascisti, sempre", così termina la nota.