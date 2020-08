Rinasci Arcidosso: ‘Cassonetti immondizia spariti e attraversamenti pedonali luminosi promessi e mai arrivati’

Guendalina Amati: “I cittadini reclamano il ripristino urgente delle postazioni di raccolta e gli attraversamenti promessi”

Arcidosso: “Ho depositato proprio in questi giorni, - dice Guendalina Amati, capogruppo minoranza Rinasci Arcidosso – una formale richiesta al Sindaco Marini, affichè vengano ripristinati i cassonetti dei rifiuti in via Pietro Pifferi, all'altezza ex caserma polizia stradale, in quanto è circa 10 giorni che di fatto sono spariti”.

In questi giorni, - prosegue la consigliera comunale - ho ricevuto molte lamentele e richieste da parte di cittadini, in special modo anziani che abitano nella zona, i quali sono preoccupati e non sanno dove conferire i rifiuti”.

Persone tra l’altro, - spiega Amati - spesso sprovvisti di mezzi di locomozione e con evidenti problemi di deambulazione, che essendo privati dei cassonetti dell'immondizia, si vedono adesso costretti a dover percorrere una distanza, le zone più vicine si trovano all'altezza della circonvallazione del Tiro a Segno (vicino all'ex Zi'Emilio), di fronte all'Officina Feri in direzione del Santuario della Madonna Incoronata, ed ultima in Via Roma 52, che per la loro situazione di anziani e spesso disabili, risulta notevole e difficoltosa da raggiungere”

“Via Pifferi e Via Roma, - prosegue la consigliera di Rinasci Arcidosso - sono tra l’altro anche due strade provinciali molto trafficate, in cui spesso i veicoli transitano a elevata velocità, strade in cui l'attraversamento pedonale è reso molto pericoloso. Quindi, costringere delle persone anziane a percorrere ed attraversare queste vie di comunicazione per andare a gettare i rifiuti lontano da casa, mi sembra alquanto discutibile”.

Vorrei ricordare, - precisa Amati - che già dalla passata legislatura il Comune aveva dichiarato più volte che avrebbe effettuato dei lavori per rendere queste due vie più sicure”.

Anche all'inizio di questa legislatura, - conclude Guendalina Amati – ho presentato una mozione, che poi è stata approvata in consiglio comunale, con la quale impegnavo il Sindaco ed il Consiglio comunale nell'apposizione di attraversamenti pedonali luminosi, rallentatori di velocità e di tutti quei mezzi atti ad incrementare la sicurezza dei cittadini che si trovano ad utilizzare Via Roma e Via Pietro Pifferi, ma ad oggi tutto ancora tace”.