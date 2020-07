Udc Grosseto: Bene accordo con Forza Italia anche in vista delle amministrative

Grosseto: "L 'Udc della provincia di Grosseto, - scrive in una nota - prende atto positivamente dell' accordo raggiunto in Toscana con Forza Italia per le regionali di settembre".

"Si tratta di un passaggio molto importante per qualificare e rafforzare l' area centrale di ispirazione Cristiano-democratica e Liberal-democratica del centrodestra, - dice Gianluigi Ferrara, coordinatore della campagna elettorale -.

Una area convintamente europeista e che si riconosce nel nuovo corsoi del Ppe. Per questo l accordo, a giudizio dell Udc, va al di là della pur importante scadenza elettorale e della necessità di realizzare una svolta e un forte rinnovamento della Toscana, ma assume significato di una nuova proposta per le amministrative di Grosseto, Orbetello e Castiglione della Pescaia".

Il vice commissario provinciale vicario Gianluigi Ferrara assume anche la responsabilità e il coordinamento della campagna elettorale del partito, coadiuvato da Piera Casalini, coordinatrice della Costa d'Argento.