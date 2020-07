Ceccardi su atti vandalici a Porta Vecchia

Grosseto: Atti vandalici contro la stele che ricorda i Partigiani.

“La memoria di chi ha perso la vita in difesa della libertà va onorata e rispettata, non oltraggiata con gesti ignobili e incivili che non appartengono alla cultura Toscana”.



Lo scrive in una nota la candidata alla presidenza della regione Toscana, Susanna Ceccardi.