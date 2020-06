Follonica verso il ballottaggio. Inceneritore, Benini :'Non importa se impianto sia vetusto o moderno: il nostro ‘no’ è all’incenerimento dei rifuti'.

Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra ribadisce: “Il problema non è l’ammodernamento dell’impianto o l’autorevolezza del soggetto gestore. Noi vogliamo un nuovo modello di sviluppo, in linea con la vocazione del territorio e che tuteli in piano la salute delle persone”.

Follonica: L’inceneritore di Scarlino torna a fare notizia. Dopo la richiesta di una nuova autorizzazione da parte della proprietà alla Regione Toscana, anche il premier della Lega, durante la sua visita in Maremma, ha parlato dell’impianto di Scarlino:

“L’impianto è stato definito ‘ferro vecchio’ sottolinea Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra –, ma con la sua dichiarazione Salvini ha di fatto confermato il sostegno a un impianto di incenerimento più moderno.

Inoltre, sempre in questi giorni si apprende a mezzo stampa dell’interesse di altri soggetti ad acquisire l’impianto. Per questo ci pare doveroso sottolineare che il nostro ‘no’ non è solo all’impianto attuale, ma a qualsiasi tipo di struttura preposta all’incenerimento dei rifiuti e che la nostra battaglia contro l’inceneritore non deriva certo dal fatto di avere o meno un interlocutore forte o credibile, ma è legata a un principio: quello che in un territorio a vocazione turistica come il nostro, dove la tutela dell’ambiente è uno degli elementi determinanti del fascino e dell’attrattiva, non c’è spazio per un inceneritore, vetusto o moderno che sia”.

Benini torna a sottolineare come la provincia di Grosseto non abbia bisogno di un impianto di questo tipo “… ma, al contrario, si debba pensare a un centro per il recupero dei rifiuti, un moderno impianto che possa mantenere o persino aumentare il livello occupazionale e garantire standard di salute pubblica e di tutela dell’ambiente elevati”.