Politica: la consigliera Francesca Pepi aderisce a Fratelli d’Italia

Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini: “Francesca Pepi viene da un gruppo politico-culturale grossetano, che è stato da sempre molto vicino al nostro partito e alle nostre idee, con il quale abbiamo combattuto e portato avanti diverse proposte”.

Grosseto: Stamattina, in un locale del centro storico, si è tenuta l’attesissima conferenza stampa di Fratelli d’Italia Grosseto, dove il presidente provinciale Fabrizio Rossi, assieme al capogruppo in consiglio comunale, Bruno Ceccherini, al consigliere Andrea Guidoni e all’assessore Simona Petrucci, hanno dato l’annuncio dell’adesione e dell’entrata nel partito di Giorgia Meloni, del consigliere comunale Francesca Pepi.

Francesca Pepi, che era stata eletta alle ammnistrative del 2016 con la lista civica Maremma Migliore e con questa scelta entra così a far parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e aderisce al partito.

“Siamo davvero felici, - commenta un raggiante Fabrizio Rossi, presidente provinciale di FDI Grosseto – dell’adesione di Francesca Pepi al nostro partito. Francesca viene da un gruppo politico-culturale grossetano, che è stato da sempre molto vicino al nostro partito e alle nostre idee, con il quale abbiamo combattuto e portato avanti diverse proposte nel nostro comune. Un gruppo che ha aderito in toto a FDI, e che con presenza di Francesca Pepi e di tutti suoi i componenti, diventa così un valore aggiunto, non solo a livello locale”.

“Il momento attuale, - prosegue Fabrizio Rossi – è molto particolare, e non solo per il Covid-19, ma anche per altri motivi politici, tra i quali uno molto importante con la prossima scadenza elettorale per le regionali alle porte. La coalizione di centrodestra della quale Fratelli d’Italia fa parte, ha scelto Susanna Ceccardi per sconfiggere l’egemonia rappresentata, con Giani, della vecchia sinistra che governa in Toscana da oltre 50 anni”. “La Ceccardi, - dice presidente prov.le di FDI – ha tutto il nostro incondizionato appoggio, e soprattutto le carte in regola per sconfiggere la sinistra in regione”.

“Il mio ingresso in Fratelli d’Italia, - spiega Francesca Pepi - non nasce dall’oggi al domani, ma è frutto di una collaborazione, sia d’intenti che di idee, che si è cementata nel corso di questi quattro anni nelle varie attività delle commissioni consiliari, dove con il capogruppo Bruno Ceccherini e il collega Andrea Guidoni e con il presidente di FDI e assessore Fabrizio Rossi e l’altro assessore Simona Petrucci, abbiamo condiviso diverse iniziative”.

“Questa stretta collaborazione, - commenta Pepi - mi ha permesso così di conoscere più da vicino la realtà di Fratelli d’Italia e il modo di come fare politica. Una politica seria, fatta di cose e proposte concrete e coerenti, non solo nella nostra città, ma anche a livello nazionale con la leader Giorgia Meloni.”

“Oggi, - commenta Pepi - con il mio ingresso in FDI questo percorso di lavoro assieme, iniziato in consiglio comunale sarà ancora più incisivo, dopo aver apprezzato il lavoro dei due assessori Rossi e Petrucci”.

“Sono davvero felice, - commenta Bruno Ceccherini, capogruppo di FDI comune Grosseto – dell’entrata nella nostra squadra della Pepi. Francesca Pepi è una giovane donna, piena di idee concrete che sicuramente saprà far bene per la nostra città e per la crescita del nostro partito”.

“Francesca Pepi, - dice il capogruppo di FDI – ha parlato di idee e di collaborazione. Bene, noi di Fratelli d’Italia di idee e progetti per la nostra città, ne abbiamo in cantiere moltissimi, e alcuni dei quali saranno realizzati a breve”.

Accompagnato dai nostri assessori abbiamo parlato in questi ultimi giorni, – spiega Bruno Ceccherini – con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dei nostri progetti da realizzare per Grosseto, da qui alla fine consiliatura del giugno 2021. I nostri assessori e il sindaco ci hanno rassicurato che nei prossimi mesi ci sarà una riqualificazione del Centro Storico, con arredi urbani più omogenei e nuovi, così da rendere il nostro ‘salotto buono’ della città più accogliente e vivibile”.

“Abbiamo intenzione - prosegue Ceccherini - abbellire le vie principali, predisponendo altresì una migliore illuminazione di alcuni siti storici e palazzi della città, come ad esempio il palazzo del governo e la scuola media in piazza della Vasca, una maggiore illuminazione del cassero e dell’esterno delle Mura, di rivedere tutta l’illuminazione di piazza Dante e della cattedrale, compreso il campanile, che ad oggi risulta obsoleta e non più al passo con i tempi”.

“Tutto questo, - conclude Bruno Ceccherini - per rendere tramite una ideale skyline, come peraltro già c’è in altre importanti città sia italiane che europee, Grosseto più bella, più vivibile e fruibile, ma anche più sicura, in quanto illuminare maggiormente alcune zone della città, è stato dimostrato che può funzionare anche da deterrente contro la microcriminalità e le azioni di degrado”.