Il PD dice No all'inceneritore di Scarlino

Il centro destra non ha le idee chiare.

Nessuna soluzione che lo "recuperi" è accettabile.



Grosseto: "Il centrodestra a trazione leghista non perde occasione di evidenziare le contraddizioni del PD in tema inceneritore, visto che la Regione Toscana, governata dal centrosinistra, è l’organo legalmente predisposto alle autorizzazioni ambientali.

Le contraddizioni però - dice Giacomo Termine segretario provinciale PD Grosseto - non stanno come la bellezza negli occhi di chi guarda, ma hanno dei riscontri.

Non vogliamo scomodare il Leghista Zaia che autorizza l’inceneritore di Mestre contro la municipalità, ma Salvini prima afferma che l’inceneritore e’ un ferro vecchio, per poi aggiungere di essere favorevole agli inceneritori moderni di ultima generazione. Forse intende dire che se Scarlino Energia costruisse 3 nuovi forni l’impianto potrebbe andare bene?

Per il Pd quella localizzazione e’ sbagliata e non è’ accettabile ne’ il ferro vecchio ne’ il ferro nuovo!!!

Questa posizione la sosteniamo in tutte le sedi e il sindaco Benini avrà il nostro sostegno ad opporsi contro l’inceneritore con ogni strumento legale .

A margine Salvini ha presentato la candidata a presidente della Regione Toscana l’europarlamentare e assessore del comune di Cascina Susanna Ceccardi.

La candidata ha tenuto a sottolineare che quando lei era alle medie inferiori il nostro candidato Giani era già amministratore.

È vero, peccato che quando lei e’ nata (1987) il candidato del centrodestra Massimo Di Giacinto erano già 2 anni (1985) che era consigliere comunale di Follonica.

Chi è senza lungo corso scagli la prima pietra".