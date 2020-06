Infrastrutture, Pd: 'Ma di chi Ã¨ il CIPRESSINO?'

Infrastrutture, Pd: 'Ma di chi è il CIPRESSINO?'

Grosseto: "La strada che conduce da Paganico all'Amiata è della Provincia di Grosseto, ma in questi ultimi anni non se ne è occupata. L'orizzonte dell'attuale presidente della Provincia non ha guardato verso l'Amiata, a stento si è rivolto verso sud laddove ha la sua proprietà. Se ne sono accorti i cittadini che vivono nei paesi montani che devono transitare su strade sempre più dissestate", così apre la nota di Giacomo Termine, segretario provinciale PD Grosseto.

"I Comuni geotermici e la Regione Toscana hanno deciso, allora, - commenta Termine - che non si poteva attendere oltre e hanno reperito le risorse per rendere più sicuro e adeguato alle esigenze di mobilità attuali e future almeno l'asse principale di collegamento con la montagna, il Cipressino. Nonostante questo il presidente della Provincia ci ha messo due anni a far avviare i lavori.

Ieri Vivarelli Colonna si è risvegliato dal lungo sopore amministrativo e si è accorto che, nonostante la sua inerzia, i lavori sul Cipressino hanno preso il via e allora, come suo solito, ha cercato di mettere la firma su un merito certamente non suo. Un post su Facebook ha suggellato la sua smodata voglia di protagonismo. Questo per fare chiarezza".

"Quindi di chi è il Cipressino? Di chi lo ha lasciato deperire o di chi ha pagato e pagherà per migliorarlo? - domanda il segretario del Pd Grosseto.

"La strada del Cipressino è un'arteria strategica del sistema di infrastrutture locali e, soprattutto in questo periodo che si presenta molto difficile, sarà un supporto importante per le nostre comunità, per chi lavora e per chi studia e ha la necessità di muoversi. L'avvio dei lavori è, dunque, da salutare come uno straordinario evento che il Partito Democratico confida non sia isolato. Alla provincia di Grosseto servono strade efficienti longitudinali come il Corridoio Tirrenico e di penetrazione come la Senese, il Cipressino, la Maremmana e la Sarzanese Valdera. Servono lavori adesso, opere concrete che facciano del bene all'economia e alle imprese. Sappia Vivarelli Colonna che con le sue fotografie le famiglie non mangiano!", conclude il segretario provinciale PD Grosseto, Giacomo Termine.