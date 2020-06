Tirrenica, Marras (Pd): 'De Micheli conferma quanto ci aveva detto, adesso progetto torni ad Anas entro settembre”

Firenze: “La ministra De Micheli dopo aver incontrato Eugenio Giani e Riccardo Breda conferma ciò che ci aveva detto qualche mese fa, ossia che, concretamente, l’Aurelia sarà adeguata".

Accanto a questo, l’ipotesi della trasformazione della linea ferroviaria attuale in linea adatta all’alta velocità è un’altra grande notizia per l’intera costa tirrenica – così Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana commentando la nota del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che questa mattina ha incontrato la Ministra delle Infrastrutture –.

In questo momento più che mai l’Italia e il nostro territorio hanno bisogno di una forte spinta dagli investimenti pubblici e di un salto di qualità nella dotazione infrastrutturale. Nella nostra storica difficoltà è evidente che questa terra è diventata la priorità assoluta a livello nazionale, per questo tutti noi ci aspettiamo che entro settembre Anas torni in possesso del progetto, che ci sia un commissario con pieni poteri e che soprattutto siano destinate le necessarie risorse per la realizzazione dell’intero tratto di superstrada fino a Capalbio”.